Guarda Municipal aborda carroceiro no Centro e o leva a delegacia 

Um homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) por suspeita de crime de maus-tratos a um cavalo, na tarde desta segunda-feira, em Santa Maria.

O homem estacionou a carroça na Avenida Rio Branco, na esquina com a Venâncio Aires. Em seguida, a Guarda Municipal chegou e recolheu o veículo, o animal e levou o homem até a delegacia, pela suspeita do crime. A ação da Guarda chamou a atenção de muitas pessoas que passavam pelo local e pararam para olhar o que estava acontecendo.

– Eu entendo que ele deve ter cometido algo que não podia, mas fiquei com pena porque parecia ser uma pessoa humilde, que usa a carroça para trabalhar. Não quero julgar o que foi feito, mas as pessoas se comoveram com ele – disse um homem que estava no local e não quis ser identificado.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, que explicou o motivo do recolhimento do animal, os populares que estavam no local ficaram revoltados com o fato de o animal ter ficado no local, com o calor, e por ser maltratado.

Foto: Magali Alves / Reprodução