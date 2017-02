Governo anuncia quitação, mas hospitais seguem no negativo

Verba para Saúde 21/02/2017 | 08h25 Atualizada em

O Governo do Estado anunciou ontem, o repasse de mais R$ 200 milhões referentes a incentivos estaduais pendentes com hospitais do Rio Grande do Sul. Segundo a notícia publicada no site do governo, o valor liquidaria as dívidas com as instituições que já somavam R$ 276 milhões, desde 2016.

Na lista divulgada com os 49 hospitais contemplados pelo repasse, estava a Associação Franciscana de Assistência à Saúde de Santa Maria (Sefas), que administra a Casa de Saúde.

Segundo a assessoria de comunicação da instituição, já são seis meses de atraso: abril, maio, junho, novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017. O valor total da dívida e a previsão de onde será investido não foram informados. Por telefone e por e-mail, a reportagem do Diário também tentou confirmar com assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde os valores a serem repassados à Casa de Saúde, mas não obteve retorno.

Os repasses anunciados foram viabilizados por meio de uma linha de crédito obtida no Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação dos Hospitais Privados Sem Fins Lucrativos (Funafir), e devem ser pagos pelo governo em 18 parcelas até novembro de 2018.

A situação do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo não é diferente. Segundo a assessoria de comunicação, há R$ 1.644.988,81 de pendências gerais do Sistema Único de Saúde (SUS), referentes a serviços prestados entre 2012 e 2015. Além disso, o Estado também deve ao hospital R$ 8.514.417,23 de compras de leitos. Assim, a dívida com o complexo hospitalar é de R$ 10.630,495,14.

A compra de leitos é feita quando não existe vagas disponíveis na rede e o Estado compra lugares ao preço de SUS. Sobre as pendências do Sistema Único, são anteriores ao primeiro semestre de 2015, momento em que o hospital deixou de atender via SUS.

HOSPITAIS DA REGIÃO AGUARDAM PAGAMENTO

A interventora do Hospital de Caridade de Mata, Juliane Castelan, que também é a secretária de Saúde do município, disse que o hospital não recebeu repasses do Estado. Ela ainda comentou que desde 2013 o contrato do Hospital com o Executivo gaúcho está vencido e a atual gestão municipal providencia a nova contratualização com o Governo Estadual.

De acordo com Juliane, sem os repasses do Estado, é a prefeitura de Mata que faz repasses de verba para que o hospital consiga quitar folha de pagamento e outras despesas. A interventora não soube informar há quanto tempo os repasses estão atrasados, nem o montante que o Estado deve ao hospital.

O Hospital de Paraíso, de Paraíso do Sul, também deveria receber verba, referente à repasse de janeiro de 2017. A reportagem tentou contato pelo telefone de celular, informado no site da prefeitura do município, e uma mensagem eletrônica informou que o número não existe. Por outros telefones, disponíveis em listas telefônicas online, a mesma mensagem eletrônica.

Além disso, os números informados pela 4ª Coordenadoria Regional de Saúde também caíram em uma mensagem eletrônica, mas, desta vez, dizendo que os números não estavam disponíveis para receber chamadas. A última tentativa do Diário foi por meio de telefones repassados à reportagem pela Brigada Militar de Paraíso do Sul. Nas cinco ligações feitas, os números apenas chamaram sem ninguém atender. Até às 17h de ontem, nenhum retorno foi feito à redação.