Foragido é preso com armas, munições e drogas em Itaara

Um homem de 30 anos foi preso na noite deste sábado, em Itaara. Ele portava arma, munições e drogas, quando foi pego pelos policiais militares.

De acordo com o registro, os policiais o avistaram com uma arma, em frente a uma residência, na Estrada do Paiol. Quando ele viu a viatura policial, fugiu em direção a uma lavoura de soja.

Enquanto corria pelo campo, ele disparou algumas vezes - mas não se sabe em qual direção. Depois de o homem ter corrido por cerca de 800 metros, foi alcançado pelos policiais.



Ele portava uma espingarda de calibre 28, sem numeração, estojos vazios e dois cartuchos cheios. Além disso, tinha crack e maconha.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi identificado como foragido do sistema prisional, desde dezembro de 2016. Ele foi encaminhado a Penitenciária Estadual de Santa Maria (PESM).

