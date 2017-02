Folia acontece para todos os gostos e tamanhos

Carnaval 26/02/2017 | 20h29 Atualizada em

Teve festa carnavalesca para agradar a todos os gostos no fim de semana em Santa Maria: folia estilo muamba, marchinhas e samba enredo, reggae e a batida do funk.

O Bloco do Eu Solzinho fez seu tradicional encontro no Bar do Pompeo, no Parque Itaimbé. Do local, vestidos de amarelo, com estandarte e instrumentos musicais, os foliões partiram em direção ao Meu Escritório Bar, onde a festa se fez em meio à rua.

No quarto ano de parceria entre o Avenida Tênis Clube a Morphine Produções, a abertura do Carnaval se deu com o regueiro Armandinho. No sábado, foi a vez do ícone feminino do funk Valesca Popozuda.

Em sua primeira vinda a Santa Maria, a carioca chegou acompanhada de dançarinos, fez coreografias e levantou centenas de foliões que cantavam em coro sucessos como Agora eu Tô Solteira, Late Que Eu To Passando, Eu Sou a Diva Que Você Quer Copiar e a conhecidíssima Beijinho no Ombro. Sucessos do sertanejo universitário, músicas da Xuxa e outros hits integraram a apresentação de cerca de uma hora.

– Tudo que eu canto é verdade, canto com clareza, e as mulheres se identificam. Venho crescendo no meio de mulheres, mulheres guerreiras, determinadas... E eu sou assim. Também venho de um útero feminista. Sou feminista e bato no peito – relatou a funkeira à reportagem do Diário, minutos antes de subir ao palco.

BAILES CARNAVALESCOS

A essência dos tradicionais bailes de carnaval voltou com força ao Clube Recreativo Dores. Na noite de sábado, 2 mil pessoas, incluindo blocos, rainhas e princesas, divertiram-se ao som de marchinhas, samba-enredos e decoração característica.A adesão surpreendeu a organização:

– Queremos resgatar os antigos bailes de Carnaval da cidade. Nem nós esperávamos tanto, pois está sendo um sucesso – diz o vice-diretor social do clube, Cleber Ruviaro. Ontem à tarde, as crianças garantiram folia. Com dois espaços no clube, o Kids e o salão de baile, os pequenos se divertiam entre confetes e serpentinas. O ponto alto dia foi a presença do bloco Xameguinho.





NA REGIÃO



Foliões de cidades da região também fizeram a festa nos clubes. Em outras, o ziriguidum ocorreu em espaços abertos como no Balneário das Tunas, em Restinga Seca, e na Estação do Conhecimento, em Santiago.

Em mais um ano, o Carnaval de rua de Jaguari foi destaque pelo grande público que concentrou. Segundo a Brigada Militar (BM), cerca de 6 mil foliões vindos de várias partes do Estado lotaram a Avenida Severiano de Almeida. Camarotes, carros de som e tendas de alimentação foram instalados para receber os carnavalescos. Equipes da Polícia Civil, BM de Jaguari e Santiago e Conselho Tutelar acompanharam a festa.