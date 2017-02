Fogo destrói depósito de escola em Santa Maria 

Incêndio 16/02/2017 | 09h27 Atualizada em

Um incêndio atingiu a Escola Estadual João Link Sobrinho, na noite desta quarta-feira, no bairro Itararé. O depósito foi totalmente queimado pelo fogo, que começou por volta das 23h.

Mesas, cadeiras, classes e quadros foram destruídos nos cerca de 25 m² do galpão, que ficava nos fundos da escola.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio não foram apuradas.