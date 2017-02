Fique atento para não ser assaltado ou ter bens furtados no transporte coletivo

Furto e roubo em ônibus 03/02/2017 | 11h20 Atualizada em

Os roubos em ônibus em Santa Maria ainda estão longe de ser um problema gravíssimo como em capitais e cidades maiores, como acontece em Porto Alegre. Na semana passada, o prefeito da capital gaúcha, Nelson Marchezan (PSDB), anunciou que pretende implementar apenas a bilhetagem eletrônica, abolindo o pagamento em dinheiro nos coletivos porto-alegrenses, justamente, para tentar diminuir o número de assaltos em coletivos. A medida foi criticada pelo Sindicato dos Rodoviários, já que causaria muitas demissões de cobradores. Embora em menor escala, o crime também tem sido constantemente noticiado na rotina santa-mariense. Em todo o 2016, a Brigada Militar registrou 57 casos.

Santa Maria registrou quase 1,4 mil roubos a pedestres em 2016



Na cidade, o caso mais recente aconteceu na segunda-feira. Quatro criminosos se passaram por passageiros, pediram que o motorista parasse em um ponto da BR-287, no Bairro João Luiz Pozzobon, e, após entrar no veículo, armados com faca, anunciaram o assalto. Eles levaram o dinheiro do caixa do ônibus e também pertences dos oito passageiros que estavam no coletivo. Apesar desse tipo de crime ser mais difícil de prevenir, há algumas medidas que podem ajudar os passageiros a ficarem menos vulnerável. As dicas são da cartilha organizada por Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal no programa Santa Maria Segura.

Confira dicas de como se prevenir de assaltos na rua



Algumas atitudes simples podem evitar que você tenha seu celular, bolsa ou carteira furtados na parada de ônibus, entrando no veículo ou até mesmo dentro dele. Sem falar em precauções que podem ajudar os usuários do transporte coletivo a não serem vítimas de um assalto à mão armada ao esperar na parada ou depois de descer da lotação. Preferir pontos movimentados ou próximos de estabelecimentos comerciais, não expor objetos de valor ou dinheiro e, quando possível, pedir que alguém lhe busque quando descer são fundamentais.

Especialista faz alerta sobre dicas de prevenção a roubos



As dicas são elogiadas pela entidade de classe e também por um especialista em segurança.

Polícias enfrentam dificuldades para prender assaltantes de pedestres



– O nosso objetivo é transportar as pessoas cada vez com mais segurança. Estamos engajados nessa campanha. Tudo isso contribui na prevenção, sem dúvida. Não é só Santa maria que sofre, atualmente, com essas questões de segurança. Mas nem de perto é o que acontece nas grandes cidades. Temos casos isolados aqui. Já adotamos o uso do cartão, isso reduziu muito os assaltos. Nós ainda não discutimos aqui a questão da bilhetagem somente eletrônica, mas, em algum momento, precisaremos sentar para ver isso – analisa o presidente da Associação dos Transportadores Urbanos (ATU) de Santa Maria, Luiz Fernando Maffini.

– As dicas parecem muito óbvias, mas não são tanto assim, porque, algumas vezes, nos acostumamos com o dia a dia. A gente lê tanta dica ruim na internet, que ter um minimanual, legitimado com a experiência da polícia, podendo ser operacionalizado por qualquer cidadão, são muito bem-vindas – analisa o doutorando em Sociologia e membro do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania da UFRGS Francisco Amorim.