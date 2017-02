Fila Zero agenda 360 consultas em dois dias

Saúde 07/02/2017 | 20h26 Atualizada em

Desde que as funcionárias do call center do Programa Fila Zero começaram a ligar para os santa-marienses que estavam na fila de espera por consultas e exames, na última segunda-feira, 360 consultas já foram marcadas. Os pacientes começarão a ser atendidos a partir de 1º de março.



Foram 593 ligações entre os dois primeiros dias da iniciativa. Porém, deste total, 176 pessoas não atenderam os chamados e outras 57 atenderam, mas recusaram a marcação ou porque já realizaram o procedimento ou outro motivo.

O número de ligações ontem (424), foi cerca de 150% maior do que no primeiro dia, segunda-feira (169). Isso reforça a expectativa da superintendente de Atenção Especializada e Hospitalar, Liliane Mello, responsável pela equipe do Fila Zero, de que, com o passar dos meses, o total de ligações diárias seja ampliado.

Pacientes têm primeiras consultas marcadas



A quantidade de agendamentos também aumentou de um dia para o outro, mas em um índice menor. Passou de 135 na segunda-feira para 225 na terça, um acréscimo em torno de 70%. Em relação ao total de telefonemas, o agendamento ficou em 60,7%.

Entre as pessoas que não foram localizadas o índice cumulativo, até ontem, foi de 29,6%. Já o percentual de quem desistiu, ficou em 9,6%. Os percentuais trazem dados aproximados.

Os pacientes agendados têm até três dias depois de receberem a ligação para irem até a sede da Secretaria de Saúde, na Avenida Medianeira, para pegar a autorização para realização do procedimento. O horário de atendimento é das 8h às 19h, sem fechar ao meio-dia. Neste primeiro momento estão sendo chamados pacientes para consultas em oftalmologia e traumatologia.

O programa pretende zerar, até o final do ano, os 30 mil casos que estão à espera de atendimento na cidade.