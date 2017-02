Festa dos bixos em Santa Maria mobiliza prefeitura e UFSM

Comemoração 25/02/2017 | 11h03 Atualizada em

O período de comemorações dos estudantes que ingressam em instituições de ensino de Santa Maria se aproxima e, com ele, as discussões sobre o qual local adequado para reunir os bixos. Além da programação oficial da UFSM, no campus, é na Praça Saturnino de Brito, que os jovens acabam se encontrando, sobretudo, na primeira semana de volta às aulas. A prefeitura de Santa Maria criou uma comissão chamada Calourada Segura, que compreende uma série de ações que devem ser feitas para a festa.

O superintendente da Guarda Municipal, Sandro Nunes, está à frente da organização e informou que a possibilidade de criar um local adequado foi levantada e voltará à pauta do poder público. No entanto, de acordo com ele, a gestão atual ainda está em sua fase inicial e não houve tempo hábil para este ano. A definição é que sete secretarias municipais (Saúde, Mobilidade Urbana, Infraestrutura e Serviços Públicos, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Estruturação e Regulação Urbana e Casa Civil), serão responsáveis por demandas específicas.

Serão executadas antes, durante e depois das festividades, que devem se intensificar entre os dias 6 e 11 de março. Na próxima semana, haverá limpeza, poda de árvores, colocação de banheiros químicos, lixeiras e lâmpadas na Saturnino. Equipes de limpeza estarão mobilizadas para garantir que o local amanheça limpo e, todos os dias, a partir das 18h, haverá guardas municipais e equipes da Brigada Militar. Também está prevista uma ambulância da prefeitura e a instalação de câmeras de monitoramento na praça e no entorno, além de um posto de triagem de imagens.

– Queremos que os estudantes se divirtam com segurança – pontua Nunes.

Segundo o superintendente, outro objetivo é reduzir o número de assaltos, furtos e danos do patrimônio na área próxima de onde acontece a festa. Nos próximos dias, devem haver outras reuniões para ajustes finais do Calourada Segura.