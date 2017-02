Familiares e amigos de adolescente atropelada em calçada realizam protesto neste sábado

Caso Milena 25/02/2017 | 16h20 Atualizada em

Cerca de 30 pessoas vestindo camisetas brancas realizaram um ato, na tarde deste sábado, em homenagem à adolescente Milena Umpierre Alves, 16 anos. A garota morreu após ter sido atropelada em cima da calçada na Rua Serafim Valandro, no centro da cidade, na madrugada de 19 de fevereiro.

Familiares e amigos se reuniram em frente ao local do acidente e fizeram uma caminhada silenciosa até a Praça Saldanha Marinho, com balões brancos e cartazes com pedidos de justiça. Na praça, o grupo fez orações e estourou balões em memória da adolescente.

Segundo Daniel Umpierre, tio de Milena, o ato marca os sete dias da morte da sobrinha e tem o objetivo de clamar para que a morte dela não tenha sido em vão.



– É preciso que a Justiça enxergue o que aconteceu, e que os responsáveis não saiam impunes. Nós queremos que isso nunca mais aconteça com nenhuma família – disse Umpierre.

No final da tarde, está previsto um culto pelos sete dias de falecimento da adolescente, que será realizado na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, no bairro Lorenzi, na Região Sul.



O namorado de Milena, Pedro Henrique da Silva Stela, 21, que também foi atingido pelo veículo, permanece internado no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) em observação. Segundo o tio da garota, o jovem passou por uma cirurgia na segunda-feira e não corre risco de morte.



O caso



Passava um pouco das 3h do dia 19 de fevereiro quando uma caminhonete, que trafegava pela Rua Serafim Valandro, subiu na calçada onde Milena e o namorado estavam sentados com amigos. Eles forma atingidos pela caminhonete, que bateu no muro e nas grades de um estacionamento logo depois. Segundo o tio da menina, ela estava sentada no meio-fio da calçada.



Quando a Brigada Militar chegou ao lugar, os dois ocupantes do veículo estavam cercados por populares. O empresário Anderson Vinicios Branco Lutzer, 25 anos, foi identificado no local como o motorista da Captiva e chegou a ficar preso na Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm), mas foi liberado na madrugada do dia 21 de fevereiro.



Segundo o registro policial, na caminhonete também estava Pablo Silveira Machado dos Santos, 23, estudante universitário, que foi configurado como testemunha. No dia seguinte ao fato, a advogada Rafaelle Taísa de Assis Fernandes, disse que era Pablo quem dirigia o veículo e que Anderson estava no banco de trás. Pablo não teria Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e teve dificuldade em conduzir a caminhonete por ser automática.

Além disso, a advogada disse que a dupla estaria trafegando pela Rua Venâncio Aires e teria dobrado à esquerda na Serafim Valandro, quando deparou com alguém atravessando a rua, em frente a uma casa noturna. Pablo teria desviado da pessoa e perdido o controle do veículo, subindo a calçada e atropelando o casal.

Milena chegou ser a socorrida pelo Serviço de Atendimento-Móvel de Urgência (Samu), levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e transferida para o Hospital Universitário (Husm), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da manhã de domingo, dia 19.