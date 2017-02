FAMES está com inscrições abertas para 4 cursos de graduação

Vestibular 13/02/2017 | 18h01 Atualizada em

As inscrições para o vestibular da FAMES estão abertas. Até o dia 20 de fevereiro, os interessados podem se inscrever nos cursos de Administração (noturno), Ciências Contáveis (noturno), Direito (matutino e noturno) e Educação Física (matutino e noturno).



Para se inscrever, basta entrar no site. Também é possível se inscrever por meio da nota da redação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A taxa de inscrição é de R$ 25.

A prova ocorre no dia 21 de fevereiro, das 19h30 às 21h30, na FAMES (Rua Dr. Turri, 2003). O resultado será divulgado no dia 22 de fevereiro. Mais informações pelo telefone 3028-7017.