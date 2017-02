Fames abre inscrições para especialização em Direitos Humanos

Pós-graduação 27/02/2017 | 10h01 Atualizada em

A Faculdade Metodista (Fames) está com inscrições abertas, com vagas limitadas, para o curso de pós-graduação em Direitos Humanos, Cultura e Sociedade – nível de especialização – até quarta-feira. O curso tem duração de 18 meses e uma carga-horária total de 400 horas. A aula inaugural está prevista para 9 de março, com a professora Anelise Coelho Nunes, doutora em Direito pela PUC–RS e reitora do Centro Universitário Metodista IPA, de Porto Alegre.

Conforme a assessoria da instituição, o curso supre uma área carente de formação crítica e reflexiva. O objetivo geral do curso é especializar os profissionais do Direito e das áreas afins, capacitando-os para atuar e pesquisar no ramo dos direitos humanos e demais áreas afins, a partir da análise de questões controvertidas da atualidade jurídica, com ênfase especial aos direitos humanos no contexto social e cultural contemporâneo.

QUEM PODE FAZER



O curso é destinado a bacharéis ou licenciados em Direito, Ciências Sociais, Filosofia, Relações Internacionais, Pedagogia, Serviço Social, Teologia, Educação Especial, História, Psicologia, Letras, Geografia, Comunicação Social, Ciências Econômicas, Administração e Ciências Contábeis.

AS AULAS

As aulas acontecerão quinzenalmente, em finais de semana (sexta e sábado). O custo é de 18 parcelas de R$ 390 (com reajuste após a 13ª parcela). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3028-7037, ou pelos e-mails: karina.brunet@fames.metodista.br ou daniela.richter@fames.metodista.br.