Faculdades de Santa Maria oferecem 137 bolsas para o ProUni

Inscrições acabam hoje 03/02/2017 | 11h03 Atualizada em

São quatro as instituições de Ensino Superior de Santa Maria que ofertam bolsas de estudo integrais e parciais para os estudantes que se inscreverem no Programa Universidade para Todos (ProUni). São 137 oportunidades.

Termina nesta sexta o prazo para inscrição no Prouni



Para concorrer às bolsas, os candidatos devem ter feito a prova do Enem no ano passado, e o prazo para se inscrever no programa encerra às 23h59min de hoje. As inscrições podem ser feitas pela internet, no site do programa. Confira, abaixo, as instituições que possuem bolsas disponíveis.

Fadisma

Bolsas integrais - Ciências Contábeis (10) e Direito (1)

Ulbra

Bolsas integrais - Biomedicina (6), Medicina (5), Medicina Veterinária (4), Odontologia (8)

Unifra

Bolsas integrais - Administração (3), Arquitetura e Urbanismo (2), Biomedicina (2), Ciências Contábeis (3), Direito (7), Enfermagem (2), Farmácia (2), Fisioterapia (1), Medicina (6), Nutrição (4), Odontologia (4), Pedagogia (1), Psicologia (2) e Publicidade e Propaganda (1)

Sobresp

Bolsas integrais - Administração (1) e Psicologia (1)

Bolsas parciais - Administração (33) e Psicologia (28)