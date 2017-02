Estudante atropelada será sepultada nesta segunda-feira

Trânsito 19/02/2017 | 20h08 Atualizada em

Milena Umpierre Alves, 16 anos, atropelada na madrugada deste domingo na Rua Serafim Valandro, no centro de Santa Maria, será velada na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, no bairro Lorenzi, na Região Sul. O sepultamento está marcado para 14h30min de hoje, no Cemitério Ecumênico Municipal.

Adolescente morre atropelada em Santa Maria



Foto: Reprodução / Facebook

O tio de Milena, Daniel Umpierre, 38 anos, contou que ela cursava Ensino Médio no Instituto Estadual Luiz Guilherme do Prado Veppo e que era menor aprendiz em uma empresa da cidade:

_ Ela era uma criança, mas tinha muita responsabilidade. Estudava à noite e trabalhava de manhã para ajudar a mãe.

Segundo o registro policial, passava um pouco das 3h, quando uma caminhonete que andava pela Rua Serafim Valandro, em frente a uma boate, subiu na calçada atropelando pelo menos dois pedestres. O veículo bateu no muro e grades de um estacionamento que fica no local.