"Estou decepcionado.Esperava pena máxima", desabafa pai de Shelli

Aos 24 anos, Bruno Laurindo Borges já havia sido condenado por furto e roubo, o que elevou a sua pena em três anos, passando de 22 para 25 anos o tempo pela morte de Shelli Uilla da Rosa Vidoto, 27 anos. A sentença foi proferida nesta sexta-feira pelo juiz Leandro Augusto Sassi, titular da 4ª Vara Criminal de Santa Maria, onde tramitou o processo. Como já é reincidente, terá de cumprir 3/5 da pena em regime fechado, ou seja, 15 anos. Depois, poderá progredir de regime, passando para o semiaberto. Porém, ele ainda responde por uma tentativa de homicídio, pelo qual pode pegar até mais 10 anos de prisão.

Acusado de matar relações públicas em assalto é condenado



Shelli foi morta com duas facadas por volta das 21h05min enquanto caminhava pela Rua Bento Gonçalves, no Bairro Nossa Senhora das Dores. A investigação da 1ª Delegacia de Polícia Civil indicou que a jovem foi esfaqueada antes de ter a bolsa roubada. Uma adolescente de 16 anos que estava com Bruno foi responsabilizada pelo Juizado da Infância e da Juventude de Santa Maria ainda no ano passado. Ela ficará internada no Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino (Casefe), em Porto Alegre, por até três anos.



VÍDEO: Câmeras registram momento em que jovem é atacada por assaltantes



O pai de Shelli Vidoto, Paulo Vidoto, manifestou estar decepcionado com a pena imposta ao réu, já que esperava que Bruno fosse condenado a 30 anos de prisão pelo latrocínio e a mais quatro anos pela corrupção de menores.

Perícia não confirma que sangue em roupa de suspeito era de Shelli Vidoto



– Só isso? Não esperava menos que a pena máxima. Ele matou a minha filha, que tinha trabalhado o dia inteiro, que estava voltando para casa. A nossa vida acabou. A pena que ele impôs a nós foi perpétua. Eu sei da filha que eu tinha, da educação que dei para ela, aí vem um marginal desse e mata ela para levar uma bolsa. O nosso país tinha que ter pena de morte ou prisão perpétua, por isso, está do jeito que está – desabafa o pai de Shelli.

Acusado de matar Shelli não depõe e é reconhecido por testemunha



O advogado contratado pela família da vítima, Daniel Tonetto, que atuou como assistente de acusação, "comemora" a condenação, mas também lamenta o fato da punição não ser maior.

Acusado de matar Shelli Vidoto nega o crime



– Ao menos a família, que convive diariamente com a dor da perda, não vai precisar conviver com a dor da injustiça. Se bem que, se estivéssemos em um país mais sério, um criminoso como esse seria, no mínimo, condenado a prisão perpétua – reforça Tonetto.



Defesa vai recorrer



Já o advogado que defende Bruno, Wedner Lima, diz que a defesa ficou surpresa com a condenação, além de achá-la pesada, pelos 25 anos. Ele adianta que vai tentar a liberdade do seu cliente e recorrerá da decisão.



– Ainda não tive acesso ao inteiro teor da sentença. Não tenho como entrar no mérito agora. Estamos surpresos. Entendemos que haveria a possibilidade da absolvição, principalmente pela palavra dos policiais militares que afirmaram que abordaram o Bruno em casa próximo do horário do crime. É uma prova cabal. Vamos conversar com o Bruno, com os familiares, e provavelmente vamos entrar já segundo com Habeas Corpus para pedir que ele responda em liberdade, tendo em vista o período que ele está preso preventivamente. Vamos analisar também as teses que vamos apresentar para recorrer da decisão no Tribunal de Justiça – explica.