Estado tem 13 locais impróprios para banho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou o novo relatório semanal do monitoramento da balneabilidade das praias e balneários gaúchos. Dos 83 pontos analisados, 13 foram apontados como impróprios para banho, todos em águas internas. As informações são de Kyane Sutelo, da Assessoria de Comunicação da Fepam.

Foto: Germano Rorato / Especial

No Litoral Médio, a Praia da Capilha, em Rio Grande, está em condições próprias, após quatro campanhas com indicação negativa pela Fepam. No entanto, dois novos pontos foram considerados sem condições para banho, em Tapes. O primeiro deles leva o nome do município e o segundo fica localizado em frente ao Camping dos Pinheirais. Seguem impróprios também o Camping Municipal, em Cristal, e as praias da Barrinha e das Nereidas, em São Lourenço do Sul.

No Litoral Sul e na Região Hidrográfica do Guaíba, as condições seguem as mesmas da última semana, com os seguintes pontos impróprios: Camping Municipal de Pedro Osório (sul), e as praias da Alegria e da Florida, no município de Guaíba (Guaíba).

Na região Hidrográfica do Uruguai também continuam impróprias as águas do balneário Caverá, em Alegrete; da praia do Passo Real, em Dom Pedrito; do camping Rainha do Sol, em Manoel Viana;

Na região central do Estado, estão impróprias para banho a praias das Areias Brancas, em Rosário do Sul, e do balneário Distrito Ernesto Alves, em Santiago.



O Litoral Norte está com todos os pontos próprios para banho.