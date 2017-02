Estado reúne lideranças municipais para tratar da Saúde na Região Central

Política pública 07/02/2017 | 12h51 Atualizada em

O Governo do Estado reuniu na Câmara de Vereadores de Santa Maria, na manhã desta terça-feira, representantes de 32 municípios da sua área de cobertura para tratar da Saúde na Região Central.

Conforme o coordenador da 4ª Coordenaria Regional de Saúde (4ª CRS) o momento não é de debate, mas de exposição.

– Nós vamos apresentar aos prefeitos, secretários de saúde e agentes administrativos presentes o que temos para oferecer, e o que eles, enquanto gestores públicos municipais, têm para cumprir – explica Schorn.

O coordenador de planejamento da 4ª CRS, Sérgio Arthur, tratou, por exemplo, da legislação e competências municipais na estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso se torna importante, de acordo com a 4ª CRS, no momento em que há atrasos nos repasses de recursos para hospitais que mantém convênio como Estado para a disponibilização do Sus – até o fim de janeiro, 20 hospitais na região estavam em crédito com o governo, sendo que, até agora, foi quitada a dívida com 14 deles.

O encontro se estende até o período da tarde, quando a 4ª CRS vai apresentar índices relacionadas à área da saúde em cada um dos municípios. A ideia é que eles ajudem a diagnosticar problemas. Assim, o gestor será rapaz de elencar prioridades e planejar ações na área.

Esses encontros são sempre organizados ocorrem no início dos governos.

Os hospitais com dívidas quitadas

Agudo – Hospital de Agudo

Caçapava do sul – Hospital de Caridade Dr. Victor Lang

Cacequi – Instituto de Saúde e Educação Vida

Cruz Alta – Associação das Damas de Caridade

Lavras do Sul – Fundação Médico-Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa

Nova Palma – Hospital Nossa Senhora da Piedade

Pinhal Grande – Casa de Saúde São José

Restinga Seca – Hospital de Caridade São Francisco

Santiago – Hospital de Caridade de Santiago

São João do Polêsine – Centro de Saúde Dr. Roberto Binato

São Sepé – Associação Beneficente Hospital Santo Antônio

São Vicente do Sul – Hospital São Vicente Ferrer

Tupanciretã – Hospital Brasilina Terra

Os hospitais em crédito com o Estado

Formigueiro – Hospital Municipal Pedro Kalil

Ivorá – Hospital Nossa Senhora da Saúde

Jaguari – Hospital de Caridade

Mata – Hospital de Caridade de Mata

Paraíso do Sul – Hospital de Paraíso

Santa Maria – Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo