Especialistas dizem que sensação de insegurança explica aumento no pedido de porte de arma em SM

Santa Maria registrou um aumento de 112,5 % no pedido de porte de arma no ano passado. Foram 68 solicitações, contra 32 em 2015. Entre os especialistas Bruno Langeani, gerente da área de Sistemas de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz, de São Paulo, e Eduardo Pazinato, do Instituto Fidedigna e coordenador do Núcleo de Segurança Cidadã da Faculdade de Direito de Santa Maria, a explicação para esse aumento nos pedidos de porte de arma é clara. A crise na segurança do Estado e o aumento da sensação de insegurança faz com que os cidadãos busquem uma segurança própria.

– Temos um bombardeio de crimes noticiados todos os dias, e isso gera uma sensação de insegurança, mas é o reflexo do que está acontecendo. Aí, vem o senso comum, de que quanto mais bem armado está o cidadão, mais segurança ele tem. Mas é o contrário. Estar armado traz um risco maior para quem porta essa arma e para quem está ao seu redor – afirma Pazinato.

– Só em 2015, foram 120 mil armas vendidas em todo o país. É reflexo do cenário do crescimento da insegurança. Mas mostra, ao mesmo tempo, que dizer que o cidadão não pode comprar uma arma é uma falácia. Quem cumpre os requisitos consegue – complementa Langeani.

Os dois especialistas destacam que o fato de uma pessoa comum ter uma arma resulta em perigo maior ainda para ela.

– Isso traz mais riscos do que benefícios. Você ter uma arma na cintura não diminui a chance de você ser assaltado. E, pior, acaba aumentando o potencial de uma discussão, uma briga, de ter um desfecho fatal. Sem falar nos acidentes. Hoje, 70% dos crimes no país são cometidos com armas de fogo. Isso demonstra o impacto da letalidade da arma – reforça Langeani.