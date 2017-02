Especialistas dão dicas para você não se tornar uma vítima de crime no Carnaval

Cuidado! 24/02/2017 | 14h15 Atualizada em

Esta época do ano é uma das mais aguardadas para quem gosta de festa. O Carnaval brasileiro é considerado um dos maiores eventos do mundo. E os foliões de Santa Maria e região já estão a postos para aproveitar a festa popular.



No entanto, segundo especialistas em segurança, a grande aglomeração de pessoas facilita a ação de criminosos. E para que o Carnaval não termine de forma indesejada, algumas dicas podem ajudar.



O policiamento na cidade e na região também é reforçado para que a segurança de todos seja garantida. Veja abaixo as dicas dos especialistas em segurança do Grupo GR, empresa de segurança privada com sede em São Paulo, Rogério Rodrigues e Niv Steiman:

Alvos preferidos



Cada vez mais populares, os celulares são o alvo preferido dos criminosos. Uma simples selfie para registrar um momento alegre pode ser a hora certa para um ladrão roubar um celular.

– É necessário ficar alerta ao ir e voltar da folia, principalmente nas ruas e no transporte público. Quando estiver no bloco, não descuide de seu celular e da carteira, pois os criminosos aproveitam pequenos momentos de distração – comenta Steiman.

Já Rodrigues ressalta que, mesmo em cidades pequenas, o risco é o mesmo, já que a situação de aglomeração em um pequeno espaço facilita a ação de assaltantes e batedores de carteiras e celulares.

– Independentemente se a festa reúne 5 mil, 20 mil ou 2 milhões de pessoas, os bandidos agem da mesma forma. Já visitei cidades em Minas Gerais em que a festa não tinha 3 mil pessoas, mas, com as ruas estreitas, a situação é a mesma. A diferença é que, quanto mais gente, mais opções para os ladrões – reforça Rodrigues.