Especialista faz alerta sobre dicas de prevenção a roubos

Assalto a pedestre 02/02/2017 | 10h02 Atualizada em

A reportagem sobre assaltos a pedestre na cidade, publicada na edição de quarta-feira do Diário, apresentou dicas trazidas pela cartilha do Programa Santa Maria Segura, que foram elencadas em conjunto por Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal. Uma das dicas, por exemplo, é não andar sozinho em ruas pouco movimentadas, com má iluminação ou tarde da noite.

Confira dicas de como se prevenir de assaltos na rua



Segundo o doutorando em Sociologia e integrante do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Francisco Amorim, as orientações são importantes e devem impactar na redução do crime. No entanto, ele faz alguns alertas.



Santa Maria registrou quase 1,4 mil roubos a pedestres em 2016



Uma das dicas trazidas pelo folheto é que as pessoas cuidem os arredores por onde andam e desconfiem de pessoas suspeitas. Porém, segundo o pesquisador, um criminoso pode estar mais perto do que se imagina.

Polícia cumpre 68 mandados de busca em operação para coibir receptadores de celulares



– Isso pode gerar uma falsa segurança. Muitas vezes, quem invade um banco em um assalto, ou que vai pratica rum furto, é um cara engravatado. Ou na fila do caixa, que oferece ajuda. Não é a imagem clássica de que o bandido tem que ser uma pessoa malvestida. Quem é suspeito hoje? Não é porque uma pessoa é pobre, negra ou um morador de rua que você tem que atravessar a rua. Isso gera uma estigmatização – analisa Amorim.