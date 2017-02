Especialista diz que atuação da Guarda Municipal é fundamental na prevenção

Segurança 10/02/2017 | 10h01 Atualizada em

Professor da Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma), onde é coordenador do Núcleo de Segurança Cidadã (Nusec), Eduardo Pazinato era membro do Conselho Nacional de Segurança e presidente da Associação Estadual dos Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública quando, entre 2012 e 2014, foi formulada a Lei 13.022/2014. A legislação, nomeada de Estatuto das Guardas Municipais, reformulou a atuação das guardas. Para Pazinato, a intenção do novo comandante da Guarda Municipal de Santa Maria, Sandro Nunes, de transformar o órgão em uma espécie de polícia municipal, estando mais presente nas ruas para tentar prevenir crimes, é viável e fundamental para a segurança da cidade.

– É totalmente possível. O Estatuto possibilitou que as Guardas desenvolvam algumas outras funções, como a prevenção na segurança municipal. E é isso que a maioria das Guardas vêm fazendo no Brasil, deixando de ser uma guarda estritamente patrimonial para ser uma Guarda comunitária, fazendo um policiamento de proximidade – explica o especialista.

Segundo Pazinato, no Estado, são aproximadamente 27 municípios que contam com Guarda Municipal, englobando cerca de 3 mil profissionais. No Brasil, são mais de 100 mil guardas em mil cidades. Isso, segundo ele, mostra a importância do órgão na atuação da segurança municipal, visando, principalmente, à prevenção.

– Os guardas podem verificar se há problemas de poda e de iluminação, por exemplo, que são aspectos que não causam violência, mas geram um ambiente mais favorável para o cometimento de um crime – ressalta Pazinato.

Com o Nusec, o professor foi responsável pela formação de mais de 800 guardas em 15 municípios gaúchos, incluindo Santa Maria. Com isso, Pazinato diz que é possível que as Guardas atuem não só em crimes de menor potencial ofensivo, como furtos, mas em casos mais graves, desde que esteja ocorrendo na hora. É expressamente proibido que a Guarda faça algum tipo de investigação ou atue no pós-crime.

– Se o guarda está fazendo um trabalho de policiamento no Centro e vê um rapaz arrancando a bolsa de uma mulher, o guarda tem que dar uma resposta. Mas se o crime já aconteceu, não é atribuição dele – destaca Pazinato.

Estrutura

Além das viaturas, a Guarda Municipal também precisa de uma série de equipamentos para a realização do serviço. Quase 90% dos guardas estão preparados e contam com a chamada taser, arma de choque. Ela possibilita que suspeitos sejam imobilizados em situações como brigas. Outros instrumentos utilizados são bastão, spray de pimenta, bombas de efeito moral, colete à prova de balas e radiocomunicadores. Agora, é permitido que os guardas também portem arma de fogo. A intenção do novo superintendente é, primeiramente, capacitar bem os profissionais para, então, pedir ao prefeito que as armas sejam adquiridas.

– A Guarda não está armada ainda, mas esse é o futuro. Mas o taser é ótimo, ele atende a nossas necessidades. Com ele, incapacitamos o indivíduo de reagir, dando tempo para que possamos segurá-lo, desarmá-lo e algemá-lo – destaca Nunes.

Para Pazinato, a utilização da arma de fogo não é fundamental:

– Em Santa Maria, isso é absolutamente prematuro. É necessário vencer um conjunto de etapas para poder avaliar a utilização. A Guarda tem um conjunto de equipamentos que permitem a ela avançar muito em um trabalho institucional muito mais importante do que o debate da arma de fogo – conclui.