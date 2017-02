Escolas municipais de Santa Maria passarão por reformas de urgência

Educação 16/02/2017 | 13h00 Atualizada em

As aulas da rede municipal começam na próxima segunda-feira e, para melhor recepcionar os alunos, as secretarias de Educação e de Infraestrutura e Serviços Públicos fecharam parcerias para fazer reparos urgentes e necessários nas instituições de ensino. Conforme a assessoria de comunicação da prefeitura, a manutenção dos colégios marca o início de um programa que a prefeitura pretende implementar: o Pronto-Socorro Escolar.

A proposta é disponibilizar equipes de manutenção para, quando necessário, atender demandas solicitadas pelas instituições.



O projeto ainda está em elaboração, e, por enquanto, a prefeitura faz as vistorias nas escolas que enviaram demandas. De acordo com Fabiana Rocha, fiscal da secretaria de Infraestrutura, até a tarde de ontem, a pasta havia recebido 17 ordens de serviço, 12 instituições foram visitadas e quatro tiveram os problemas solucionados. Ainda conforme Fabiana, para a realização do trabalho, a escola contribui com o material, e a prefeitura, com o atendimento e a mão de obra.

Na manhã de ontem, uma equipe esteve na Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, no Bairro Medianeira. Eles realizaram a vistoria e, como havia disponibilidade, trocaram lâmpadas e reatores, instalaram ventiladores e revisaram as salas de aula. Um pedido da escola Diácono João Luiz Pozzobon e dois da escola Maria de Lourdes Castro também foram concluídos.



O TRABALHO

Fabiana explica que o serviço será realizado conforme as solicitações chegarem à secretaria e de acordo com a disponibilidade das equipes. A ideia é seguir com os serviços ao longo do ano.

Conforme a fiscal, sete pessoas compõem as três equipes de manutenção geral, elétrica e hidráulica. Alguns funcionários estão em férias, mas, até o final de fevereiro, todos retornarão, e o serviço terá mais agilidade.



De acordo com as solicitações, a Caic Luizinho De Grandi é a instituição com a maior demanda. A fiscal da Secretaria de Infraestrutura diz que a situação da escola também será avaliada.

A secretária interina de Educação, Maria Goretti Rocha Farias, diz que a parceria entre as pastas reforça a proposta da nova gestão que é de cuidar da manutenção dos colégios.



AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES



Emei Luiza Ungaretti – Reparos na eletricidade e de limpeza do pátio

Emei Ida Fiori Druck – Limpeza no pátio

Emei Núcleo Infantil Caic Luizinho De Grandi – Corte de grama

Escola Lívia Menna Barreto – Corte de grama

Escola Diácono João Luiz Pozzobon – Pintura por causa de pichações

Escola Maria de Lourdes Castro – Corte de grama

Escola Renato Zimmermann – Limpeza de pátio

Escola Irineu Antoline – Limpeza de pátio

Escola Ione Medianeira Parcianello – Precisa de raspas de asfalto para a calçada

Escola Walter Jobim – Limpeza de pátio

Escola Diácono João Luiz Pozzobon – Manutenção da rede elétrica da cozinha

Escola Caic Luizinho de Grandi – Limpeza do pátio, remoção de guarita, retirada de placas, corte de grama, conserto e redirecionamento de refletores, desentupimento da rede de esgoto pluvial, pintura de algumas salas de aula

COMO SOLICITAR O SERVIÇO – Representantes de qualquer uma das escolas municipais de Santa Maria podem ir até a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Avenida Medianeira, 179), no Bairro Medianeira. O telefone para informações é o (55) 3223-1616