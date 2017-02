Energia solar vai garantir economia para a Santa Casa de São Gabriel 

Energia limpa 15/02/2017 | 20h50 Atualizada em

A conta de luz da Santa Casa de São Gabriel deverá ficar até 32% menor devido à tecnologia. A economia será obtida por meio do uso da energia solar.

- Mais um sonho que começou se tornar realidade - resume o provedor da instituição de saúde, médico Marcos Góes. No começo desta semana, Góes acompanhou animado a chegada ao hospital dos caminhões que transportaram dois contêineres com o material que será instalado no prédio para obtenção do sistema solar fotovoltaico. Na ocasião, uma equipe técnica da empresa Inove Energias Renováveis, de Rio Grande, responsável pelo projeto, esteve presente para verificar o kit recebido.

Dois caminhões da empresa de energia solar descarregaram esta semana o equipamento que será instalado na Santa Casa Foto: Santa Casa de São Gabriel / Divulgação

Conforme o provedor, pelo contrato firmado com a empresa, a conclusão final da instalação de todo o sistema solar deverá ocorrer no prazo de 60 a 90 dias. O médico afirma que a iniciativa foi uma parceria com a Unicred e salienta que o uso da energia solar proporcionará uma relevante economia na conta de energia elétrica, reduzindo multa por excesso de demanda e também no ICMS.

Góes explica que os contêineres trouxeram em torno de mil placas, conversores e todo o material necessário para a instalação das placas que captam a luz do sol. Essas placas serão instaladas no telhado do prédio da Santa Casa, em locais onde há maior incidência de sol.

Segundo o provedor, na sequência da conclusão dos serviços técnicos de implantação, será feito o registro junto aos órgãos reguladores e, posteriormente, a empresa Inove providenciará os ajustes necessários para o perfeito funcionamento do sistema.

(Com informações da Comunicação da Santa Casa de São Gabriel)