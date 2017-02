Encontrada a quarta vítima de afogamento na Cascata do Mezzomo

Silveira Martins 20/02/2017 | 09h11 Atualizada em

Foi encontrada na manhã desta segunda-feira a quarta vítima do afogamento na Cascata do Mezzomo, na localidade de Val Feltrina, em Silveira Martins. O corpo de Karina Trindade Noronha, 19 anos, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 9h, a cerca de cinco quilômetros do local onde ela se banhava com as outras três vítimas.

Três pessoas morrem afogadas na Cascata do Mezzomo



Roberta Vanessa Ortiz Martim, 35 anos, Luciana Aguirre Trindade, 37, Karina e o irmão Vinícius Trindade Monteiro, 11, morreram afogados na tarde de domingo. Eles estavam tomando banho no local quando foram surpreendidos pelo aumento da correnteza, causado pela chuva forte de ontem. A cascata é utilizada como balneário, fica em uma propriedade privada e não tem salva-vidas.

De acordo Vanessa Ferraz, 23 anos, que estava no local na hora da tragédia e ajudou no resgate do corpo de Luciana, o lugar era de difícil acesso e a correnteza estava muito forte.

– Tivemos que fazer uma espécie de cordão humano para puxar o pessoal do resgate que estava trazendo o corpo na maca – conta.

Jovem é encontrado morto no Rio Soturno em Dona Francisca



Informações preliminares dão conta de que as vítimas seriam moradores do bairro São José, em Santa Maria. Os corpos das vítimas foram encaminhados para Posto Médico Legal de Santa Maria, onde passam por necropsia.

De acordo com a Funerária Cauzzo, o corpo de Luciana está sendo velado na Capela 5 do Hospital de Caridade e o sepultamento será às 15h30min em São Martinho da Serra. Roberta, Karina e Vinícius estão sendo velados no Cemitério Santa Rita de Cássia, em Camobi. Não há informações sobre o sepultamento.