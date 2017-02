Em 6 horas, BR-392 registra dois acidentes em Caçapava do Sul

Trânsito 12/02/2017 | 15h23 Atualizada em

Após o acidente que deixou um casal ferido na tarde deste sábado, na BR-392, em Caçapava do Sul, outras duas pessoas também se feriram após uma colisão envolvendo dois veículos por volta das 21h.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o segundo acidente aconteceu na altura do km 322, na Vila Progresso, quando um Fox, placas de Caçapava do Sul, e um Scénic, placas de Alvorada, trafegavam em sentidos contrários e colidiram frontalmente.



Duas pessoas, uma de cada veículo, ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



As vítimas (os nomes não foram informados pela PRF nem pelo hospital) foram encaminhadas ao Hospital Victor Lang e liberadas.



No trecho onde aconteceu o acidente, o trânsito ficou lento por cerca de uma hora.