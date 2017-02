EGR prepara base para a ponte móvel na RSC-287

Mobilidade 14/02/2017 | 10h28 Atualizada em

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), junto com o 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul, começou a preparação para a colocação da ponte móvel, no Km 153, em Novo Cabrais, na tarde de segunda-feira. O restante dos materiais deve ser transportado nesta terça. O trânsito deve ser normalizado no trecho que liga a região central a Porto Alegre até sexta-feira.

De acordo com Luis Fernando Vanacor, engenheiro responsável pela obra, a colocação da ponte deve ser feita nesta quarta-feira e leva em torno de um dia para a conclusão.



A ponte vai ter 34 metros de comprimento e cerca de 6 metros de largura. O fluxo deve ser intercalado, permitindo a passagem de veículos leves, ônibus e caminhões que tenham até quatro eixos e, no máximo, 30 toneladas. Outros veículos devem continuar utilizando rotas alternativas (veja abaixo).



Foto: Paulo Chagas / Diário de Santa Maria