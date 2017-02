Edital para reforma da unidade da Cohab Santa Marta deve ser lançado até maio

Saúde 28/02/2017 | 11h01 Atualizada em

Uma das prioridades do governo municipal quando o assunto é reforma de unidades de saúde é a Floriano Rocha, na Cohab Santa Marta. E, para essa, a verba já está garantida.

O prédio foi desocupado em junho de 2015 para obras. À época, o local precisava passar por reparos nas rede elétrica e hidráulica, na cobertura e nas paredes. Porém, a empresa responsável pela obra abandonou o trabalho. Os materiais que haviam sido deixados no pátio foram furtados, e o prédio, totalmente depredado. Enquanto isso, a população é atendida de forma improvisada, em um ginásio cedido para a prefeitura.



Abaixo, confira o estado de abandono que está a unidade da Cohab Santa Marta:



A obra, financiada por recursos do Pró-Saúde, inicialmente, custaria cerca de R$ 590 mil. Porém, devido à demora e aos danos na estrutura, o valor já foi reavaliado duas vezes e será revisto de novo.

– Os cálculos, depois de nova avaliação, chegam a R$ 990 mil. Já foram feitas duas licitações, mas não houve interessados. Vamos fazer avaliação da estrutura de novo e lançar outra licitação – diz o prefeito Jorge Pozzobom.

O edital deve ser lançado entre abril e maio. E a promessa do prefeito é de concluir a reforma e abrir a unidade até o final deste ano.

Um grupo de moradores da Cohab se uniu para manter o terreno da unidade limpo. No último domingo, eles fizeram a capina e recolheram entulhos do local, com a ajuda da Escola Augusto Ruschi, que custeou uma retroescavadeira e um caminhão caçamba.