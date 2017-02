Dupla é presa após assaltar lotérica no centro de Santiago

Violência 01/02/2017 | 11h08 Atualizada em

A Brigada Militar (BM) deteve em flagrante duas pessoas suspeitas de ter assaltado uma lotérica cerca de uma hora antes, na tarde de terça-feira, no centro de Santiago.

Conforme a BM, uma guarnição foi acionada por volta das 14h para atender uma ocorrência de roubo a estabelecimento comercial na Rua Tito Becon. Informações preliminares davam conta de que dois criminosos tinham assaltado a Guasso Lotéricas.

Os policiais foram ao local e ouviram testemunhas. Elas disseram que os dois tinham chegado ao local em uma motocicleta, descido do veículo e invadido a lotérica anunciando o assalto. Um deles estava armado com um revólver. Não há informações se havia clientes dentro do estabelecimento no momento do crime. A dupla fugiu em seguida com o dinheiro do caixa.

A BM iniciou as buscas e localizou um dos suspeitos em uma área de matagal próxima da lotérica. Ele não reagiu à abordagem, e dentro da mochila que carregava havia R$ 724, que a Polícia Civil suspeita que tenham sido roubados da lotérica. O outro estava escondido em uma obra na Avenida Alceu Carvalho. A motocicleta estava com ele. Ele também não reagiu à abordagem. O revólver que teria sido usado no crime não foi localizado.

Conforme a BM, a lotérica estava equipada com câmeras de monitoramento. Por meio dela, conseguiram identificar os assaltantes, que são detentos do regime semiaberto do Presídio Estadual de Santiago.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), onde foi lavrado o flagrante. Eles foram reconhecidos por testemunhas e, após, foram encaminhados para o Presídio Estadual de Santiago.