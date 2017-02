Dupla é capturada após se envolver em acidente em Santa Maria

Criminalidade 10/02/2017 | 10h10 Atualizada em

Dois jovens, de 19 e 25 anos, foram detidos no início da madrugada desta sexta-feira, em Santa Maria. Ambos fugiram em uma motocicleta ao avistarem a guarnição do 2º Batalhão de Operações Especiais (BOE), por volta da meia-noite e meia, no bairro Menino Jesus.



Durante a perseguição, os indivíduos efetuaram diversos disparos com arma de fogo. Segundo uma moradora da região relatou aos policiais que atenderam a ocorrência, um dos tiros atingiu a janela de seu apartamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos indivíduos foi capturado na esquina das Ruas Senador Cassiano com Dutra Vila após perder o controle da moto e colidir em um muro.



O outro indivíduo fugiu a pé, sendo encontrado escondido atrás de um prédio. Ambos foram conduzidos à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA).Na ocorrência não consta a informação se eles foram presos. A Polícia Civil, Brigada Militar e a Penitenciária Estadual de Santa Maria também não souberam informar. A arma utilizada por eles não foi localizada.