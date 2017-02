Duas pessoas ficam feridas em acidente em Cruz Alta

Trânsito 10/02/2017 | 09h42 Atualizada em

Um acidente, ocorrido no Km 156 da ERS-342, em Cruz Alta, deixou duas pessoas feridas, no início da tarde de quinta-feira. As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo.

Segundo informações do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BM), houve uma colisão frontal entre um Uno e uma Saveiro, por volta das 12h30min de quinta-feira. Com a colisão, a Saveiro foi arremessada ao acostamento, e uma caminhonete S10, que não conseguiu frear a tempo, também colidiu com o veículo.

Os motoristas do Uno e da Saveiro – que não tiveram a identidade confirmada – teriam ficado presos nas ferragens dos veículos e foram socorridos, com lesões graves, e encaminhados para atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta.

Na manhã desta sexta-feira, um dos homens já havia sido liberado. A outra vítima permanece internada em estado estável.