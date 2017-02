Donos de imóveis abandonados estão sendo notificados para eliminar focos de mosquito

Combate ao Aedes aegypti 02/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Os agentes do Comitê Municipal de Combate ao Aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, febre amarela, febre chicungunya e zika vírus) estão acostumados a encontrar nos imóveis de Santa Maria sujeira e ao acúmulo de água parada. Faz parte do trabalho dos servidores orientar os moradores sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Mas, quando os locais de risco são terrenos baldios e casas abandonadas, os agentes deparam com outra dificuldade: não há morador para se responsabilizar pela prevenção. Diante dessa realidade, os agentes passaram a tomar uma atitude que é um exemplo de que a troca de informações entre os órgãos da prefeitura pode ter resultados diretos no bem comum da população.



Além verificar denúncias in loco, fazer a coleta de larvas e aplicar os larvicidas, os agentes encaminham os endereços dos imóveis nos quais não há moradores para o setor de patrimônio da prefeitura. O setor localiza os proprietários e emite uma notificação para que resolvam o problema em 30 dias. Três pessoas já foram notificadas.

Segundo a coordenadora técnica da Vigilância e Controle do Aedes aegypti, Heloisa Lorentz, os donos são orientados a limpar os locais e eliminar os focos de proliferação do mosquito. Caso não atendam a solicitação, eles serão autuados e multados. A ideia é que o prazo para resolução do problema seja reduzido para cinco dias, já que o combate ao transmissor é urgente.

Mas não são apenas esses setores que estão se envolvendo no combate ao Aedes. O comitê também envia à Secretaria de Meio Ambiente informações sobre moradores que acumulam resíduos ou lixo em seus pátios. Esses objetos acabam se tornando possíveis criadouros de mosquitos. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos é outro órgão que está atuando junto ao comitê no trabalho de prevenção. Recentemente, após denúncias, três cemitérios da cidade foram vistoriados e limpos com a ajuda de funcionários da pasta que administra os locais.

O trabalho conjunto é uma das tentativas de minimizar o déficit de agentes no município. São 16, quando deveriam ser 119. O cálculo é feito com base no número de imóveis. Um agente para cada 800 a 1.000 imóveis.