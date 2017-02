Dois distritos de Santa Maria têm creches garantidas para este ano

Educação Infantil 27/02/2017 | 08h31 Atualizada em

O ano letivo para a gurizada que está na Educação Infantil está garantido nos distritos de Boca do Monte e de Arroio Grande, segundo a prefeitura. Na semana passada, o vice-prefeito, Sergio Cechin (PP), esteve na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Boca do Monte, para entregar a autorização do uso uma área com 243,77 metros quadrados, no Centro de Pesquisa em Florestas da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro). O espaço, agora, passa a ser oficialmente da escola. Já a Escola de Ensino Fundamental Arroio Grande conta, a partir deste ano, pela primeira vez, com uma turma de Educação Infantil.

A MUDANÇA

De acordo com a diretora, Orleti Avinio, o colégio já funcionava no local desde outubro do ano passado, quando o prédio que era utilizado pela escola, em outro endereço, sofreu grandes danos após um temporal.

– Era uma edificação velha. Não resistiu ao vento e à chuva. Caiu o telhado, foi muito triste – relembra Orleti.

A escola Boca do Monte retomou o ano letivo no último dia 20 e atende 65 crianças, com idades entre 2 e 5 anos, em turno integral. Os estudantes são moradores da região. Lúcia Madruga, futura secretária de Educação (ela está em processo de aposentadoria para, então, assumir o cargo), disse que identificou problemas estruturais do prédio e que será feito um levantamento completo das necessidades da escola.



NOVA TURMA



Outra instituição do interior que conseguiu realizar um desejo antigo foi a Escola de Ensino Fundamental Arroio Grande. Neste ano, o colégio passa a oferecer uma turma de Educação Infantil. Durante uma reunião com a comunidade, ocorrida na semana passada, Lúcia Madruga explicou que a prefeitura vai viabilizar o que for necessário para que a turma inicie junto com o período letivo normal, marcado para 6 de março.

A turma de Educação Infantil, em um primeiro momento, irá atender aproximadamente 15 crianças do distrito de Arroio Grande e região.