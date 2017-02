Dois acidentes são registrados nas rodovias federais da região no primeiro dia de Carnaval

Trânsito 25/02/2017 | 12h52 Atualizada em

Pelo menos dois acidentes de trânsito foram registrados nas estradas federais da região na manhã deste sábado. Os dois aconteceram na BR-287 e não houve mortes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Maria atendeu as ocorrências.

Por volta das 8h30min deste sábado, um Gol trafegava no sentido São Pedro do Sul-Santa Maria pela rodovia quando, no Km 265, o motorista teria perdido o controle do veículo e saído da pista. O jovem, de 20 anos, estava sozinho no carro e não sofreu lesões graves. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para São Pedro do Sul.

De acordo com a PRF, o jovem não quis fazer o teste do bafômetro, mas os policiais teriam verificado visíveis sinais de embriaguez no motorista, que foi autuado flagrante por embriaguez ao volante.

Mais cedo, por volta das 7h30min, no Km 509 da BR-287, outra saída de pista. O local fica próximo do Rio Toropi, em São Pedro do Sul, e a PRF de Santa Maria foi acionada para atender a ocorrência. No local, os policiais encontraram um Peugeot 206 com três ocupantes. Os jovens não quiseram o atendimento do Samu e tiveram escoriações leves no corpo.

O motorista do veículo, um jovem de 27 anos, fez o teste do bafômetro e o resultado foi de 0,8% de álcool no sangue. Ele foi levado pra Delegacia de Polícia de São Pedro para o registro da ocorrência.

Os dois motoristas foram liberados após o registro.

A PRF informou que os dois veículos retornavam das festividades de Carnaval de Jaguari, na Região Central. O alerta aos motoristas é de que há bastante movimento de veículos nas estradas da região. A fiscalização dos veículos está sendo feita por meio de radar em diversos pontos da rodovia.