Dnit e prefeitura traçam planos para não fechar Rua Sete de Setembro

Santa Maria 17/02/2017 | 20h11

O prefeito Jorge Pozzobom e o superintendente do Dnit no Estado, Hiratan da Silva, visitaram na sexta o cruzamento da Rua Sete de Setembro com os trilhos. A visita foi para mostrar ao Dnit que, se for fechada a rua, conforme previsto no convênio de 2004 para a construção do viaduto da gare, serão criados muitos problemas aos moradores.

Pozzobom alegou que mais de 20 mil pessoas passam ali, incluindo mais de 200 ônibus, todos os dias.O prefeito pediu que o Dnit desista da ação que moveu na Justiça para obrigar a fechar a rua. O órgão tentará achar uma justificativa legal para fazer isso.

Já a prefeitura prometeu enviar ao Dnit um projeto de melhoria da sinalização e de religamento da cancela para evitar acidentes no local. Outra alegação é que, em décadas, ocorreram pouquíssimos acidentes na travessia.