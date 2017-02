Dinheiro da venda de prédio da antiga USE pode ir para a saúde

Saúde 21/02/2017 | 20h21 Atualizada em

Foto: Fernanda Ramos / New Co DSM

Terreno com parte de estrutura fica na Rua do Acampamento, entre as ruas Pinheiro Machado e Gaspar Martins

No primeiro dia do ano legislativo, a prefeitura encaminhou um projeto de lei à Câmara de Vereadores para poder destinar o dinheiro da venda do prédio da antiga União Santa-mariense dos Estudantes (USE) exclusivamente na área da saúde.



A lei que autoriza o município a vender o imóvel já havia sido aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo prefeito José Haidar Farret, em 28 de dezembro de 2016 (Lei 6.108). O projeto, encaminhado ontem, muda o texto do artigo 3º.

Na versão atual, o artigo diz que o "valor arrecadado com a alienação do bem será destinado à aquisição de salas e/ou imóveis para alocação de estruturas administrativas municipais." O novo texto, se aprovado, ficará assim: "O valor arrecadado com a alienação do bem será destinado a aquisição ou ampliação de imóveis destinados especificamente para unidades básicas e secundárias de saúde."

De acordo com a prefeitura, o imóvel está avaliado, conforme cotação de mercado, em R$ 4 milhões. Mas a ideia, segundo o prefeito Jorge Pozzobom, é que a venda alcance valor bem superior a este. O terreno tem cerca de 28 metros de frente por 38,5 metros de fundos e um prédio, cuja descrição não consta na lei.

A justificativa, segundo Pozzobom, é "a prioridade no atendimento ao serviço da saúde no município." E segue: "Aprovada tal medida, estar-se-á garantindo mudanças significativas tanto nos serviços de atenção primária quanto na atenção especializada."