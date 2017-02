Novo serviço 01/02/2017 | 09h06 Atualizada em

O Diário de Santa Maria passa a oferecer um produto exclusivo a seus assinantes do jornal impresso e do digital. É a Newsletter do Diário, que será enviada de segunda a sexta-feira (exceto em feriados), às 18h, por e-mail, mediante cadastro dos assinantes.



Na Newslleter, o leitor receberá em seu e-mail as notícias que foram destaque no dia, a previsão do tempo e as novidades do Clube do Assinante. Para assinantes que ainda não recebem a Newsletter, basta se cadastrar aqui.