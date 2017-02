Detento é pego ao tentar jogar pacote com drogas para dentro do presídio em São Gabriel

Região Central 21/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Um homem de 33 anos foi preso, na tarde de segunda-feira, em São Gabriel, na Região Central, após ter tentado jogar um saco plástico com drogas e um telefone celular para dentro do Presídio Estadual.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem é detento do sistema prisional e estava fora da prisão por conta do benefício de saída temporária. Ele foi pego após uma denúncia anônima. Os policiais ficaram de campana próximos ao presídio e flagraram o detento entrando em um prédio vizinho.

De lá, o homem saiu com um saco plástico e, ao tentar atirá-lo para dentro do presídio, os policiais conseguiram detê-lo. Dentro do saco plástico, foram encontrados 20 gramas de cocaína e crack e um telefone celular.

O detento foi encaminhado, novamente, para o Presídio Estadual.