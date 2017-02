Detento é flagrado com celulares escondidos em barras de sabão na cueca

Santa Maria 27/02/2017 | 09h11 Atualizada em

Agentes da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) flagraram um detento do regime semiaberto tentando entrar no Presídio Regional de Santa Maria com celulares escondidos dentro de barras de sabão na cueca. O caso aconteceu por volta das 8h30min do último sábado.

De acordo com a Susepe, ele foi visto colocando as barras dentro da cueca. Ao ser revistado, os agentes encontraram baterias de celular e fones de ouvido. As barras passaram por uma máquina de Raio X, que apontou que havia "objetos estranhos" dentro. Elas foram quebradas e os celulares foram encontrados.

A Susepe abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o detento, que deve sofrer uma regressão de regime, ou seja, perder o direito de sair do presídio do presídio para trabalhar e voltar somente para passar a noite. Por meio do PAD, a Susepe também pretende descobrir quem entregou os telefones ao detento e para quem os aparelhos eram destinados.

Não foi informado ao Diário a identidade do detento e por qual crime ele cumpre pena. Ele foi transferido para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).