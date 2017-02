Derca da UFSM troca de endereço

Nova sede 10/02/2017 | 09h02 Atualizada em

O Departamento de Registro e Controle Acadêmico (Derca) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está de mudança do 3º andar do prédio da Reitoria para o prédio 48D, próximo à Coordenadoria de Qualidade de Vida do Servidor (CQVS), no campus Camobi. A previsão é que a mudança seja concluída até a próxima segunda-feira, restabelecendo o atendimento regular à comunidade, que está suspenso desde terça-feira.

O deslocamento das coordenadorias acontece de forma gradual, de acordo com as demandas do espaço e da organização necessária dos arquivos, assim como a atualização destes para o cumprimento das tarefas referentes à execução das matrículas, editais e arquivos de alunos matriculados na UFSM.

O diretor do núcleo, Francriso Lovato, ressalta que, além do atendimento ao público, todas as solicitações de documentos e consultas e os prazos estabelecidos pelo Derca serão retomados a partir da finalização do processo de transferência física, administrativa e tecnológica do setor. Ele afirma que a qualidade no atendimento aos usuários terá melhorias. Além de mais salas e área suficientes para o bom andamento dos trabalhos, o espaço também conta com auditório.

O mesmo prédio abrigará, em breve, outros órgãos da universidade, inclusive a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae).