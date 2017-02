Delegado e advogado de Santa Maria estavam em avião que fez pouso de emergência

Em Portugal 14/02/2017 | 15h01 Atualizada em

O delegado regional da Polícia Civil Sandro Meinerz e o advogado criminalista Daniel Tonetto, os dois de Santa Maria, passaram por um susto nesta terça-feira, quando voltavam de Portugal para o Brasil.

Os dois estavam em um voo comercial que saiu de Lisboa e iria até São Paulo. Segundo Meinerz, pouco depois da decolagem, o piloto pediu aos passageiros que permanecessem sentados porque uma turbina da aeronave estava estragada e eles precisariam fazer um pouso de emergência. Porém, para realizar a manobra, seria necessário dispensar parte do combustível da aeronave.

Com a turbulência e ao verem o combustível sendo jogado fora, alguns passageiros ficaram espantados, de acordo com o relato de Tonetto. Ele lembra que as comissárias de bordo também estavam assustadas.

– O clima ficou um pouco tenso, pois as pessoas viam o combustível sendo jogado fora. Os semblantes das aeromoças não estava nada bom. O avião, depois de horas de voo, aterrizou e ficou parado na pista. Teve de ser rebocado. Acho que estava com algum problema elétrico. Alguns passageiros estavam, literalmente, em pânico, com medo de terrorismo – descreve o delegado.

O avião retornou à Lisboa, onde os passageiros aguardam outro voo de volta para o Brasil. Eles devem embarcar no final da tarde desta terça-feira.