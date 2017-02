Criança e adolescente assaltam pedestre na Vila Tropical

Criminalidade 03/02/2017 | 11h07 Atualizada em

Uma criança de 10 anos e um adolescente (idade não revelada) assaltaram um jovem, de 20 anos, por volta das 11h30min de quinta-feira, na Vila Tropical, em Santa Maria.



De acordo com o registro da ocorrência feito na Delegacia de Pronto-Atendimento da Polícia Civil (DPPA), a vítima contou aos policiais que estava caminhando pela Rua José Parcianello quando a dupla o rendeu com uma arma. (não consta na ocorrência quem portava a arma) e tomou seu celular..

O Pelotão de Operações Especiais (POE) da Brigada Militar realizou buscas pelos arredores e encontrou um menino de 10 anos que apresentava as características descritas pela vítima, que o reconheceu.



Na DPPA, o menino não se manifestou. Não confirmou sua participação no crime nem apontou quem estaria com ele. Depois do registro, ele foi entregue aos pais.