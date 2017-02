Criança de três anos é agredida pela mãe em Santiago

Maus tratos 06/02/2017 | 14h38 Atualizada em

Uma mulher foi detida, na tarde de sábado, por agredir o filho, uma criança de três anos, em Santiago. A mulher prestou depoimento na Delegacia de Polícia da cidade e foi liberada.

De acordo com ocorrência policial, a Brigada Militar recebeu uma denúncia anônima de que uma criança estava sendo agredida pela mãe, na Vila Rica. Ao chegarem ao local, acompanhados do Conselho Tutelar, os policiais constataram que a criança apresentava lesões no corpo, como queimaduras na palma da mão e no pé esquerdos, arranhões e vermelhidão em diferentes partes do corpo.

A mãe da criança, uma mulher de 29 anos, teria confirmado as agressões, afirmando que havia dado umas palmadas porque a criança havia feito suas necessidades fisiológicas nas roupas e não queria tomar banho. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento e foi liberada. A criança foi levada pelo Conselho Tutelar, que ficou responsável pelo seu abrigo.

Segundo o delegado plantonista, Guilherme Milan Antunes, será instaurado inquérito contra a mulher, e as investigações do caso ficarão a cargo do Cartório de Proteção à Criança e ao Adolescente de Santiago.