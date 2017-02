Cras sob administração municipal: saiba onde e quando procurar

Serviço 16/02/2017 | 09h20 Atualizada em

Na manhã de ontem, a prefeitura de Santa Maria, por meio da Assessoria de Comunicação, anunciou que passará a administrar os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município. A administração municipal não renovou o contrato com a empresa que realizava os trabalhos porque os Conselho Nacional de Assistência Social, prevê que a prestação destes serviços deve ter vínculo estatutário, isto é por servidores e não mais terceirizados.

O serviço busca, sobretudo, proteger vítimas de violação dos direitos humanos e sociais ou de famílias busquem acolhimento e acompanhamentos diversos (veja abaixo). Cada caso, determina um atendimento específico que pode ser acompanhado por psicólogos, médicos, assistentes sociais e demais profissionais. centros atuam em conjunto com Conselho Tutelar, Ministério Público e demais secretarias do Executivo.

Segundo o secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Leonardo Kortz, a mudança garante a continuidade dos atendimentos com os mesmos profissionais e possibilita maior aproximação com o público atendido:

– Esse atendimento é de fundamental importância. Sem o serviço estaríamos violando os direitos dos munícipes.Os Cras são a base de tudo, onde se faz o acolhimento, as visitas, se pensa muito em saúde também.

Outra mudança é o fechamento do Creas II, na Vila Vitória. Segundo entendimento do Governo Federal está previsto um centro para cada 200 mil pessoas. Por isso, apenas o Creas I, atenderá a demanda do município.

Cras

Atende pessoas que vivem em áreas de vulnerabilidade e risco social e propicia o acesso de um grande número de famílias à rede de proteção social de assistência social. Atividades:

- Acolhimento

- Acompanhamento de famílias e de indivíduos

- Oficina de convivência e atividades socioeducativas

- Visitas domiciliares

- Oficinas de inclusão

- Atividades coletivas (campanhas, palestras)

- Encaminhamentos para Serviços da Proteção Básica, outros setores

Creas

Atende famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos e articula os serviços de média complexidade, como acesso a documentos e orientação jurídico-social. São atendidos, prioritariamente, os casos:

- Violência física, psicológica e negligência

- Violência sexual

- Afastamento do convívio familiar

- Situação de rua e mendicância

- Abandono

- Vivência de trabalho infantil

- Discriminação em decorrência da orientação sexual, raça e etnia

- Demais violações

Onde encontrar os Centros de Referência na cidade

O atendimento aos usuários é feito nas sedes dos três Cras do Creas I. Após o primeiro contato, o público é encaminhado para fazer o cadastro único dos usuários na sede Secretaria de Desenvolvimento Social (Rua Pinheiro Machado, n° 2.553)

Creas I - Centro

Endereço – Rua Cel. Niederauer, 1.538

Telefone – (55) 3921-7282

Cras Oeste - Nova Santa Marta

Endereço – Rua Manoel Mallmann Filho, 161

Telefone – (55) 3213-5106

Cras Leste - Camobi

Endereço – Rua João Machado Soares, 2.777

Telefone – (55) 3286-2513

Cras Norte – Perpétuo Socorro

Endereço – Rua Reverendo Adolfo Ungareti, 40

Telefone – (55) 3226-9004

