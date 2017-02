Conheça o minimercado que cresceu junto com o Bairro Cerrito em Santa Maria

Diário nos Bairros 02/02/2017 | 13h34 Atualizada em

A prosperidade de um influencia no crescimento do outro. Quando se fala do Bairro Cerrito e do Minimercado Gama, é impossível não mencionar que a história de ambos caminha lado a lado. Com 1.127 habitantes, segundo levantamento da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria (Adesm), a pequena região no centro-leste da cidade, não tem escolas, praças ou farmácias, mas tem o estabelecimento de Edson Aires da Rosa, 40 anos, um legítimo quebra-galho que resolve as urgências de muita gente. Situado na Rua Victorino da Cás desde 2010, não há o que não tenha no Gama:

– Aqui, tem 90% do que tem nos mercados grandes. Se não tiver hoje, amanhã tem. Por que é assim: se o cliente vier na primeira vez e não achar o produto, na segunda, vier de novo e não encontrar, ele não volta – assegura o comerciante.

O Minimercado Gama, cujo nome é uma homenagem ao sobrenome do sogro do dono, funciona até as 21h. Começou pequenininho e, hoje, já aceita cartão de crédito e vende itens que variam de alimentos a produtos de higiene. Tem também linha, botão e enfeite para cabelo. Rosa salienta que há gente de toda parte da cidade que vai até lá para comprar. Dia desses, apareceu um freguês do Centro só para buscar mandioca. O atendimento é todo feito por uma janela gradeada. Apesar de ninguém entrar no estabelecimento, todo mundo sai bem atendido. Nos primeiros 15 minutos em que a reportagem do Diário esteve no local, na manhã de ontem, cinco pessoas compraram açúcar, pão, álcool e plástico-filme, sempre munidas de sorrisos e uma boa conversa.

A consolidação de amizades, aliás, é motivo de alegria para Rosa. É pelos amigos-vizinhos que, ao longo dos anos, lutou pela melhoria do bairro, que cresceu junto com seu estabelecimento. Fazendo papel semelhante ao de um líder comunitário, foi muitas vezes à prefeitura para que algumas vias recebessem postes de luz ou para que famílias não fossem removidas da região. A última ¿briga¿ com o poder público é a instalação de um quebra-molas na rua do minimercado, pois já aconteceram vários acidentes por ali.

Marcado por contrates, o bairro é dividido por residenciais, condomínios e casebres. Para o dono do Minimercado Gama, porém, todos os clientes recebem o melhor atendimento possível:

–Eu conheço todo mundo e os trato de igual para igual. Minha esposa costuma dizer que sou pior que político. Onde eu chego, sou lembrado por causa do mercado – Conta Rosa.