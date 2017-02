Confirmação de vaga para aprovados começa nesta sexta na UFSM

Ensino Superior 03/02/2017 | 14h21 Atualizada em

Teve início na manhã desta sexta-feira o prazo para os candidatos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) confirmarem vaga na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As informações são da assessoria de comunicação da instituição.

O prazo para a confirmação de vaga se encerra na próxima terça-feira. O horário para a entrega de documentos é das 9h às 12h e das 14h às 17h no auditório Wilson Aita, anexo ao Centro de Tecnologia (CT), prédio do campus.

Nesta edição do Sisu, a UFSM oferta um total de 2.459 vagas, distribuídas em 81 cursos, nos campi de Santa Maria, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, Cachoeira do Sul e Silveira Martins. Todas as informações referentes ao processo de confirmação de vaga estão disponíveis neste link. Também é possível acompanhar a página Confirmação de Vaga, no Facebook . Para mais informações, há o telefone da Coordenadoria de Planejamento Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação: (55) 3220-8187, das 8h às 13h30min ou pelosite do Sisu/UFSM.

Veja o que levar para confirmação de vaga:

- Histórico escolar original ou cópia autenticada

- Certificado de conclusão de ensino médio ou curso equivalente original ou cópia autenticada

- Certidão de nascimento ou casamento

- RG

- CPF

- Título de eleitor

- Documento militar

- Registro junto ao Ministério da Justiça (para estrangeiros)

- Declaração de equivalência de estudos (para quem concluiu ensino médio em outro país)

- Atestado médico de aptidão ao esforço físico (apenas para os aprovados para os cursos de Educação Física, licenciatura ou bacharelado)