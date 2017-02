Confira dicas de como se prevenir de assaltos na rua

Roubo a pedestre 01/02/2017 | 14h00 Atualizada em

Pensando em alternativas para ajudar a diminuir o crime campeão das estatísticas em Santa Maria (em 2016, foram 1,4 mil assaltos a pedestres), Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, com o apoio de diversas entidades, como a Cacism e a prefeitura, lançaram, ainda em dezembro do ano passado, o programa Santa Maria Segura.



A proposta é de que a própria população tenha atitudes no sentido de prevenir alguns crimes. Desde então, cartilhas com dicas para evitar diversos tipos de crimes, como o roubo a pedestre, estão sendo distribuídas. Confira.

Por mais simples que pareçam, as orientações são fundamentais para que você não entre para as estatísticas. Atitudes como não andar sozinho na rua, mexer no celular, andar com a carteira à mostra ou até mesmo no bolso de trás da calça são chamariscos para criminosos.

– As dicas ajudam muito. É preciso também ficar atento ao movimento de um suspeito, porque, às vezes, ele pode estar até bem vestido. São dicas muito tranquilas, mas a principal delas é: não reaja – analisa o doutorando em Sociologia e integrante do Grupo de Pesquisa em Violência e Cidadania da UFRGS, Francisco Amorim.

Por volta das 1h do último dia 22, ao sair de uma casa noturna na Rua Serafim Valandro, em um ponto pouco iluminado na Rua dos Andradas, os amigos João Vitor Zanotto Moron, 19 anos, Arthur Dalmaso Vanz, 20, e João Vítor de Oliveira, 18, foram assaltados. Se não tivessem passado por um local tão escuro e com pouco movimento, talvez não tivessem se tornado vítimas. Eles tiveram os celulares e as carteiras roubadas. Por sorte, pouco tempo depois, a Brigada Militar conseguir localizar parte dos suspeitos e recuperar os objetos. Porém, os documentos de João Vitor Zanotto Moron e o celular de João Vítor Oliveira não foram encontrados.



– Foi muito rápido, eles só chegaram, anunciaram o assalto, e tivemos que entregar as nossas coisas. Talvez, se ficássemos pela frente da boate ou ido por outro lugar não tinha acontecido. Agora, vou ver com outros olhos e começar a me cuidar mais, não sair a pé, por exemplo – conta João Vitor, que veio a Santa Maria visitar o amigo Arthur.

Arhur, que é estudante de Publicidade e Propaganda na UFSM, mora na cidade desde 2015. Logo no seu primeiro ano em Santa Maria, já foi assaltado. O caso aconteceu por volta da meia-noite, na Avenida Presidente Vargas, quase esquina com a Rua Duque de Caxias. O assalto junto dos amigos foi a sua segunda infeliz experiência. O estudante diz que já segue algumas dicas e confessa que o fato de não ter levado em conta a escuridão naquela parte da Andradas foi fundamental.

– Sempre saio bastante na noite e procuro ver quem está nos arredores. Tinha bastante gente na Serafim, e aquela parte da Andradas é bem escura, foi um baita descuido. Sem dúvida, depois de mais essa, vou me cuidar ainda mais – destaca Arthur.