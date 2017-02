Com ponte móvel, trânsito na RSC-287 ficará em uma pista 

Infraestrutura 07/02/2017 | 08h46 Atualizada em

Os motoristas e passageiros de ônibus vão precisar exercitar a paciência por mais algum tempo até que o caminho que liga a Região Central até a Capital pela RSC-287 seja restabelecido. Isso porque, mesmo com a colocação da ponte móvel no trecho em que bueiros romperam no Km 153, em Novo Cabrais, o trânsito deve permanecer lento e apenas para veículos com a até 30 toneladas.

Segundo o tenente-coronel Guilherme Stagi Hossmann, o 3º Batalhão de Engenharia de Combate, de Cachoeira do Sul, está de prontidão aguardando a liberação para dar início à montagem da estrutura metálica. O aval deve vir do Ministério da Defesa.

Ponte móvel deve viabilizar trecho bloqueado na RSC-287



De acordo com o diretor técnico da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Milton Cypel, a expectativa era que a liberação ocorresse ainda na tarde desta segunda-feira. Mas, isso acabou não se confirmando.

A montagem da ponte móvel, propriamente dita, deve levar cerca de cinco horas. Antes disso, a EGR deve ajustar o terreno colocando cargas de britas nas margens do arroio para o encaixe da ponte.

Trânsito totalmente bloqueado na RSC-287 em Novo Cabrais



A ideia é que, enquanto o tráfego funcionar com a ponte móvel em um sentido da pista da RSC-287, a parte da ponte nova equivalente ao outro sentido seja erguida de forma definitiva. Concluída a metade nova, o trânsito será direcionado a ela e a ponte do Exército deve ser removida para construção da outra pista.

Como ficará o trânsito com a ponte móvel:

– A estrutura metálica tem 40 metros de comprimento e é formada por painéis que somados terão 3,6 metros de largura. O que significa que o trânsito na rodovia será liberado em apenas uma pista

– Uma sinaleira controlará o fluxo de veículos nos acessos à ponte

– A EGR também contratou uma empresa que disponibilizará um funcionário para ficar 24 horas no local

– A velocidade para passagem será de 10km/h

– Veículos leves terão passagem livre

– Ônibus e caminhões com até 30 toneladas terão que passar um de cada vez. Os que tiverem peso superior terão de continuar usando desvios

Desvio seria mais caro e demorado

A EGR diz que chegou a cogitar a construção de um desvio ao lado da passagem danificada. Porém, conforme Cypel, o fornecedor das estruturas de aço (espécie de bueiros) que seriam colocadas no aterro do desvio levariam entre 30 e 45 dias para serem entregues à EGR pelo fabricante. A construção, com terraplanagem, base e pavimentação de um trecho de 300 metros, levaria mais 10 a 15 dias. O custo seria de R$ R$ 350 a R$ 400 mil.

O custo que a empresa terá com a ponte móvel girará em torno de R$ 20 mil. O valor corresponde às despesas com combustível para deslocamento dos militares até o lugar, alimentação e, se forem necessárias, estadias para as equipes. Também serão colocados banheiros químicos.

– Nós vamos ganhar em tempo, custo e segurança – disse o técnico da EGR.

A ponte nova terá estrutura mista de concreto e metal com 22 metros de comprimento e cerca de sete de largura. O investimento deve ficar em R$ 1 milhão e o prazo para construção em torno de 90 dias. Uma empresa de Porto Alegre, contratada pela EGR, está elaborando o projeto.

O trecho da RSC-287 foi interrompido para ônibus e caminhões no dia 26 de janeiro e totalmente no dia 29. A medida foi adotada depois que as estruturas de concreto que formam a galeria por onde cruza um arroio romperam, tornando perigosa a passagem.

Confira as rotas indicadas pelos policiais rodoviários da região (Santa Maria- Capital):



– Ir pela RSC-287 e entrar na BR-153 em direção a Cachoeira do Sul e, depois, dobrar na BR-290 até a Capital. A viagem aumenta cerca de 1 hora

– Sair pela BR-392, em São Sepé, ir até a BR- 290 e seguir à esquerda até a Capital. Dá um acréscimo de uns 45 km

– Sair pela RSC-287 até a BR-153, passando por Cachoeira do Sul em direção à Pantano Grande. Em Rio Pardo, seguir pela BR-471 até Santa Cruz do Sul e dobrar à direita em direção a Porto Alegre. A viagem aumenta em 2 horas