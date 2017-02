Com ajuda da Brigada, militares fazem treinamento nas ruas de Santa Maria

Operação Caturrita 09/02/2017 | 18h06 Atualizada em

Desde o dia 23 de janeiro as ruas de Santa Maria ganharam um reforço na prevenção de crimes. Desde então, a 6ª Brigada de Infantaria Blindada, com o apoio do 2º Batalhão de Operações Especiais (2º BOE) da Brigada Militar, tem feito um treinamento com os militares.

Conforme a seção de comunicação da 3ª Divisão de Exército (3ª DE), a finalidade é "adestrar as principais organizações militares operacionais da guarnição de Santa Maria em operações de garantia da lei e da ordem".

Foto: Naiôn Curcino / DSM

Ainda de acordo com a 3ª DE, depois dos treinamentos a ideia é usar a experiência para realizar ações ostensivas como patrulhas a pé e motorizadas e barreiras em áreas próximas aos campos de instrução e dos quartéis.

São entre 30 e 80 homens diariamente, dependendo do quartel designado para treinar naquele dia. Não há data confirmada para que o treinamento seja encerrado.