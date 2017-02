Cofre é roubado de concessionária de veículos em Santa Maria

Furto 17/02/2017 | 09h05 Atualizada em

Uma concessionária de veículos foi furtada na madrugada de sexta-feira. Três indivíduos armados levaram uma van e o cofre da empresa, que fica na BR-158. O nome da empresa não foi divulgado pela Polícia Civil.

Por volta das 3h, os criminosos renderam o vigia da empresa, invadiram o local e fugiram, em direção à BR-392. A van, com as chaves, foi localizada pelos policiais no distrito de Santa Flora. De acordo com a Brigada Militar, o cofre não foi encontrado.

Os suspeitos não foram localizados. A Delegacia Especializada de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) investiga o caso.