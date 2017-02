Cirurgia bariátrica pode melhorar a qualidade de vida, mas é preciso atenção!

Saúde 11/02/2017 | 12h00 Atualizada em

O procedimento é feito, em geral, em pacientes com excesso de peso. É também popularmente conhecido como cirurgia da obesidade ou de redução de estômago. Os resultados, em geral, são perda de peso e a melhora da qualidade de vida. Contudo, cuidados em relação aos períodos pré e pós-operatórios são imprescindíveis. Segundo Glauco Alvarez, médico especialista em cirurgia bariátrica, é necessário que o paciente já tenha tentado, sem sucesso, perder peso por meio de dietas e exercícios.

– Pacientes afetados por diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares ou hérnias de disco e artroses podem fazer a cirurgia – especifica o médico.



Alvarez salienta que esta não deve nunca ser a primeira opção para a redução de peso. Porém, quando realizada, deve ser feita com especialistas.Segundo o médico, a taxa de mortalidade nas cirurgias bariátricas é de menos de 0,1%, abaixo do índice estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, o país é considerado o segundo do mundo em número de cirurgias realizadas, e as mulheres representam 76% dos pacientes.O estudante Matheus Goulart, 20 anos, fez a cirurgia quando chegou aos 134 kg. E perdeu 45.

– Desde criança tive sobrepeso. Na adolescência, sofri muito preconceito. Com o passar dos anos, os problemas de saúde começaram a surgir. Decidi fazer a cirurgia dentro de uma loja, após não achar mais nada para vestir.



OS CUIDADOS



Além do médico especialista, a cirurgia bariátrica requer cuidados como a regularidade de exercícios físicos e do acompanhamento de nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas.

– O paciente deve estar pronto para mudar a maneira como se alimenta, como participa de convívios sociais e familiares, fazer atividades físicas para atingir suas metas. Isso envolverá mudanças em suas rotinas habituais – pontua Alvarez.

Atualmente, Goulart julga ter uma vida normal. Come quase tudo que tem vontade, mas em pequenas e espaçadas porções. Ele costuma a dizer a quem pergunta que nem tudo é tão simples, mas credita à família e aos amigos, o resgate da autoestima e autoconfiança:– Durante o primeiro mês depois da cirurgia, tive complicações e perdi muito peso: 28 quilos nos primeiros 30 dias. Depois, foi preciso fazer exames, acompanhamento com profissionais. Não me arrependo.

Após o procedimento, o relações públicas teve uma complicação e perdeu 28 quilos em 30 dias Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Segundo o médico Glauco Alvarez, há várias técnicas de cirurgias bariátricas, as quais devem ser analisadas pelo cirurgião, de acordo com o caso de cada paciente. Atualmente, a maioria dos cirurgiões tem realizado a operação por videolaparoscopia, que é uma técnica menos invasiva.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), as diferenças começam nos dias de internação. Na cirurgia aberta, são necessários de três a quatro dias no hospital. Já no procedimento laparoscópico, geralmente, são apenas dois dias.

Na cirurgia realizada por videolaparoscopia são feitas cinco ou seis pequenas incisões no abdômen, de 0,5cm e 1cm, para a introdução das cânulas por onde são introduzidas as pinças e uma câmera. Já na cirurgia aberta, esta incisão pode variar de 15cm a 30cm.

Enquanto na cirurgia aberta os pacientes levam de 30 a 60 dias para voltarem as suas atividades cotidianas de trabalho, na cirurgia laparoscópica, eles estarão liberados em 15 dias. A diminuição do risco de hérnias e de infecção da ferida cirúrgica, além da diminuição do risco de complicações pulmonares e menor dor pós-operatória, também são vantagens do procedimento por vídeo.

EM NÚMEROS

No ano passado, foram realizadas cerca de 100 mil cirurgias no país. Desse total, apenas 10% foram feitos na rede pública. A portaria n° 5, de janeiro de 2017, oficializa a incorporação da videolaparoscopia nos procedimentos de cirurgias bariátricas realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).