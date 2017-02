Cinco pessoas são presas com drogas e carro clonado em Santa Maria

Flagrante 08/02/2017 | 18h03 Atualizada em

Cinco pessoas foram presas em flagrante na manhã desta quarta-feira em Santa Maria. Elas foram pegos com drogas e um carro clonado no Beco do Beijo, em Camobi, na região Leste da cidade.

De acordo com informações preliminares, o Pelotão de Operações Especiais (POE) do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon), da Brigada Militar, recebeu uma denúncia anônima de que as pessoas estariam descarregando armas e drogas de um Fiat Punto, por volta das 10h.

Foto: Brigada Militar / Divulgação

Na abordagem, a polícia encontrou 292 gramas de crack e 11 gramas de maconha que foram apreendidas junto com três celulares e estavam no interior do veículo. Os policiais identificaram que o carro tinha a placa clonada. No Beco do Beijo, quatro pessoas foram presas.

Uma delas relatou que antes da abordagem teriam deixado uma mulher na Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm) para visitar um apenado. Os suspeitos também informaram aos policiais que tinham escondido 300 gramas de crack próximo à entrada da Penitenciária. A mulher que visitava um apenado, ao sair da Pesm, também foi presa em flagrante.